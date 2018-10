Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 2 octobre 2018 15:08 02. octobre 2018 - 15:08

L'association "Les Châteaux Suisses" invite à nouveau dimanche prochain le public à découvrir les châteaux du pays. En Suisse romande, le programme y est varié et familial.

Cette troisième Journée des Châteaux Suisses propose des visites et activités au sein de 20 châteaux et châteaux forts situés dans neuf cantons et trois régions linguistiques différentes. En Suisse romande, les châteaux de Chillon (VD), Grandson (VD), Gruyères (FR), Morges (VD) et Prangins (VD) sont au programme.

Le château de Chillon propose aux visiteurs de participer à un banquet médiéval. Des contes sont prévus au château de Grandson, tandis qu'à Prangins, l'exposition du Musée national "Indiennes: un tissu révolutionne le monde !" ramène les visiteurs dans la mode de salon des 17e et 18e siècles.

A Morges, l'exposition "Dark Mirror" propose de mélanger les univers de Star Wars et de la poésie du 19e siècle, ainsi qu'une exposition sur les armes et armures dans les mondes imaginaires. Enfin, le château de Gruyères préparera des gourmandises du Moyen Âge et le bouffon Chalamala, fameux personnage local, fera découvrir le château aux enfants.

Dieux romains et danse baroque

A Bellinzone (TI), l'univers des dieux romains sera présenté. En Suisse alémanique, la liste des châteaux est plus longue, et l'on pourra par exemple profiter d'une danse baroque au château de Jegenstorf (BE) ou de Waldegg (SO), écouter des histoires de dragons au château d'Oberhofen (BE) ou encore revivre 800 ans d'histoire au château de Thoune (BE). Au total, 14 châteaux sont à visiter en Suisse alémanique.

Des prix spéciaux pour la famille sont prévus. Attention, certaines manifestations sont limitées en place et nécessitent une inscription. Pour toutes informations: http://www.dieschweizerschloesser.ch/fr/.

