Ce contenu a été publié le 24 septembre 2018 15:24 24. septembre 2018 - 15:24

Des dizaines de milliers de personnes afflueront dès vendredi et durant tout le week-end à la 45e Brocante du Landeron (NE). Une nouvelle fois, l'accent est mis sur la qualité de l'assortiment proposé.

Le bourg médiéval et ses alentours accueilleront plus d'une centaine de stands d'antiquaires professionnels venus de toute la Suisse et de l'étranger. Le déballage des objets, moment privilégié pour les professionnels et les amateurs avertis, débutera vendredi à 10h00.

"La présence en légère hausse des marchands triés sur le volet laisse entrevoir une embellie dans la profession", indique lundi l'Association de la vieille ville du Landeron (AVVL), organisatrice de la manifestation. Pour s'assurer de la qualité des objets, la Brocante s'assure depuis plusieurs années les services d'un expert.

Ce dernier sera également à disposition du public pour évaluer un objet ou encore donner des explications sur la provenance et l'origine de celui, précise l'AVVL.

La Brocante est l'une des plus grandes foires aux antiquités en plein air de Suisse. Pour animer la manifestation, les organisateurs ont invité les frères Taquin, deux mimes belges, qui s'étaient déjà produits dans la vieille ville du Landeron il y a 30 ans à leurs débuts.

