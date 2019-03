Les villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle (NE) accueilleront du 5 au 7 avril un millier d'étudiants et d'apprentis du secondaire 2 dans le cadre de la sixième édition des Ecolades. Les participants viendront notamment de Suisse romande et du canton du Tessin.

Les Ecolades constituent un festival unique dans les Montagnes neuchâteloises, ont rappelé mercredi les organisateurs. Outre la Suisse latine, des élèves sont attendus en provenance de France, du Québec et d'Irlande, précise le communiqué, qui parle d'une "diversité impressionnante et d'un enthousiasme communicatif".

Les trois jours de spectacles donneront lieu à des rencontres entre les jeunes artistes et le public pour faire connaître, reconnaître et découvrir les multiples talents des participants, âgés de 16 à 20 ans. Ces derniers se mobilisent et s’engagent à travers les différents modes d’expression des arts vivants.

Spectacles gratuits

Les organisateurs annoncent orchestre, chœur, musique classique ou actuelle, théâtre, improvisation, exposition, film et créations florales. Ils mentionnent la présence d'une "énergie créative", à même de faire émerger les talents, les rêves et les émotions.

Les jeunes, qui proviennent de 25 écoles, seront répartis en une quarantaine de prestations dans quinze des meilleures salles de l’agglomération La Chaux-de-Fonds–Le Locle, ou en pleine rue. Spectacles, concerts, performances et autres expositions sont gratuits. Les Ecolades se déroulent tous les trois ans.

