Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 7 avril 2011 18:33 07. avril 2011 - 18:33

La Banque centrale européenne (BCE) a relevé jeudi son principal taux directeur de 0,25 point à 1,25%. La BCE refuse en revanche d'y voir le premier pas d'une série de hausses. Son tour de vis, le premier depuis l'été 2008, n'a surpris ni les économistes ni le marché.

La hausse avait été largement anticipée depuis que le président de la BCE Jean-Claude Trichet l'avait annoncée comme possible le mois dernier, arguant de la poussée de l'inflation depuis quelques mois en zone euro. En mars, les prix ont augmenté en moyenne de 2,6% dans les 17 pays de la région.

La BCE avait augmenté ses taux la dernière fois en juillet 2008, avant de faire machine arrière deux mois plus tard en raison de la faillite de Lehman Brothers et de ses répercussions mondiales. Après plusieurs baisses successives, le taux directeur était fixé à 1% depuis mai 2009, son niveau historiquement le plus bas.

En Suisse, la Banque nationale suisse devrait également suivre le mouvement et décider de resserrer sa politique monétaire en juin. Depuis deux ans, elle maintient son taux directeur à un niveau lui aussi historiquement bas de 0,25%.

Crainte d'un cycle

En conférence de presse, le président de la BCE Jean-Claude Trichet a utilisé certaines expressions habituellement associées à une perspective de nouvelles hausses dans un délai rapproché. Laissant des doutes sur la suite, il a toutefois répété que le conseil des gouverneurs n'avait pas entamé une série de relèvements des taux.

Cette précision a pu surprendre les marchés dont les anticipations portaient sur deux hausses de taux de même ampleur d'ici à la fin de cette année. Les difficultés supplémentaires qu'une hausse rapide des taux pourraient représenter pour les économies les plus faibles et les plus endettées de la zone euro peuvent expliquer la prudence de la BCE.

Au lendemain de la demande d'une aide financière internationale par le Portugal, Jean-Claude Trichet a aussi déclaré que la BCE avait poussé le Portugal à la solliciter.

Neuer Inhalt Horizontal Line