Ce contenu a été publié le 20 janvier 2010 16:56 20. janvier 2010 - 16:56

New York - La banque d'affaires américaine Morgan Stanley a dégagé un nouveau bénéfice au 4e trimestre, inférieur aux attentes à 376 millions de dollars, qui ne l'a pas empêchée de rester déficitaire sur l'ensemble de l'année à hauteur de 907 millions.

Le produit net bancaire est également inférieur aux attentes, à 6,842 milliards de dollars, contre 7,81 attendus. Sur l'année, il est tout de même en-deçà des attentes à 23,358 milliards de dollars, contre 24,86 milliards attendus.

"Durant une année de transition pour notre société et l'ensemble du secteur financier, les employés de Morgan Stanley ont produit une performance notablement améliorée", s'est réjoui le nouveau directeur général James Gorman, qui a succédé à John Mack au début de l'année, tout en relevant que le climat actuel restait "extrêmement fluide".

Le total des sommes mises de côté sur l'année pour la rémunération des employés de la banque new-yorkaise s'élève à 14,438 milliards de dollars, en hausse de 31% sur un an.

