La Bavière a annoncé la réouverture des restaurants et hôtels à la fin du mois de mai. Venant du plus grand Etat allemand en superficie, il s'agit d'un signal fort en vue d'un retour à la normale dans le pays.

"Le moment est venu pour une ouverture prudente. Les succès sont évidents" dans la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, a déclaré à la presse le chef du gouvernement régional bavarois, Markus Söder.

A partir du 25 mai, "nous jugeons qu'il est acceptable d'ouvrir les restaurants" avec des restrictions, telle que l'occupation d'une table sur deux et donc un nombre de clients limité, des zones spécifiques pour les familles et des mesures d'hygiène renforcées, a-t-il dit. Le personnel de salle et de cuisine devra aussi porter des masques de protection.

Cinq jours plus tard, le jour de la Pentecôte le 30 mai, ce sont les hôtels et le tourisme qui vont pouvoir recommencer à fonctionner, dans cette région du sud de l'Allemagne qui est l'une des plus prisées du pays. La question des restaurants et du tourisme constitue l'une des dernières grandes étapes du déconfinement à franchir en Allemagne, qui a débuté par étapes il y a un peu plus de deux semaines.

L'annonce de la Bavière intervient alors qu'un nombre croissant de régions en Allemagne, pays fédéral et donc très décentralisé, s'affranchissent des consignes de prudence du gouvernement central d'Angela Merkel au plan national et accélèrent les mesures de déconfinement.

