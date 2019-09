La Banque cantonale de Genève (BCGE) va créer l'année prochaine une nouvelle division dédiée aux entreprises, afin de répondre à la demande de cette clientèle. L'entité sera dirigée par Virginie Fauveau, qui intégrera la direction générale le 1er janvier 2020.

La BCGE a connu une croissance rapide dans le domaine du financement et du conseil aux entreprises, a indiqué l'établissement jeudi soir. Le PME et grandes entreprises suisses ont contribué à ce développement, tout comme les multinationales.

La nouvelle division Entreprises fournira les services susmentionnés, auxquels viendront s'ajouter notamment les activités fusions/acquisitions, capital-investissement, ingénierie financière et changes, précise le communiqué. Elle englobera les filiales Dimensions et Capital Transmission.

Virginie Fauveau travaille pour la BCGE depuis 2008. Elle a pris la tête du département de financement des entreprises en 2010.

A partir du 1er janvier 2020, la banque cantonale comprendra six divisions, à savoir Finance, Opérations, Entreprises, Genève, Asset Management et Clientèle Internationale.

