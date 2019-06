Petit pays ressemblant en de nombreux points à la Suisse, la Belgique a également connu son lot de derbies passionnants grâce à Justine Henin et à Kim Clijsters.

"Le point commun avec Roger Federer et Stan Wawrinka, c'est que les fans belges avaient toujours l'occasion de s'enthousiasmer pour l'une lorsque l'autre flanchait", note Christine Hanquet, journaliste à la RTBF.

"La grande différence, c'est que Justine et Kim ont grandi ensemble, ont progressé côte à côte et sont devenues professionnelles en même temps", souligne pour sa part le Flamand Filip Dewulf, ex-no 39 mondial reconverti en journaliste depuis la fin de sa carrière sportive au début des années 2000. "Leurs carrières sont étroitement liées, ce qui n'est pas le cas pour Roger et Stan."

Une répartition plus équitable

Observatrice privilégiée de la carrière des deux Belges mais aussi de celle des deux Suisses, Christine Hanquet acquiesce: "Avec trois titres du Grand Chelem remportés, Stan fait partie du Big Five, même s'il a toujours refusé ce terme. Mais Roger (réd: qui mène 22-3 dans leur face-à-face) est tellement au-dessus du lot... En Belgique, la répartition était plus équitable", rappelle la Bruxelloise.

Justine Henin (43 titres WTA, 7 en Grand Chelem) et Kim Clijsters (41 trophées, 4 Majeurs) possèdent en effet un palmarès comparable. Ce qui n'est évidemment pas le cas de Roger Federer (101 titres ATP, 20 en Grand Chelem) et Stan Wawrinka (16 trophées, 3 Majeurs). "Justine et Kim ont toujours dit qu'elles n'auraient jamais réussi une telle carrière l'une sans l'autre", rappelle Christine Hanquet.

"Justine et Kim se sont motivées mutuellement", glisse Filip Dewulf. "Roger est arrivé au sommet avant Stan, qui a en outre eu besoin de plus de temps pour devenir le grand joueur qu'il est. Les résultats de Roger l'ont certainement motivé à se faire un nom en Suisse. Mais c'est vraiment dur d'être comparé avec Roger, qui est un extraterrestre", souligne le demi-finaliste de Roland-Garros 1997.

Jamais ennemies

Comme pour Roger Federer et Stan Wawrinka, difficile de définir la relation qui existait entre Justine Henin et Kim Clijsters. "Au début, elles étaient très copines, elles se faisaient souvent des cadeaux d'anniversaire (réd: Justine Henin est née le 1er juin 1982, Kim Clijsters le 8 juin 1983). Elles ne l'étaient plus autant lorsqu'elles étaient au sommet, mais elles n'ont jamais été ennemies", explique Christine Hanquet.

"Au début, la presse a cherché à monter une rivalité entre Wallonie et Flandre à travers elles, mais le grand public ne le voyait pas du tout comme ça", se souvient Filip Dewulf. "Justine était peut-être même plus appréciée que Kim en Flandre, et vice-versa", précise le Limbourgeois, qui n'a pas d'explication rationnelle à cela. "Toutes deux étaient appréciées dans tout le pays."

Le mental, la clé

Ex-joueur, Filip Dewulf a forcément affronté des compatriotes dans sa carrière. Il n'en garde pas de bons souvenirs: "Je n'ai presque jamais bien joué face aux autres Belges. Je voyais un match dans le match, je voulais montrer que j'étais le meilleur Belge. Je n'arrivais pas à gérer l'aspect émotionnel. Tout se jouait sur le plan mental, et pas sur le plan tennistique", se souvient-il.

Le mental, c'est d'ailleurs ce qui a fait la différence entre Justine Henin et Kim Clijsters. "Kim fut la première à jouer une finale de Grand Chelem, la première à devenir no 1 mondial, la première à gagner un Masters. Mais Justine a gagné les trois finales de Grand Chelem qui les ont opposées (réd: alors que Kim Clijsters a gagné 13 de leurs 25 duels). Et j'ai toujours été étonnée de voir que Kim gardait son sourire après ces finales perdues", souligne Christine Hanquet.

"Quand Kim a joué sa première finale de Grand Chelem (réd: en 2001 à Roland-Garros), on pensait qu'elle était partie pour dominer", explique Filip Dewulf. "Mais c'est l'inverse qui s'est produit. Justine a gagné son premier titre majeur en battant Kim (réd: en 2003 à Roland-Garros), et Kim fut ensuite comme paralysée par le fait d'affronter Justine. Elle est parvenue à se libérer après être devenue maman, dans sa deuxième carrière", au cours de laquelle elle a conquis trois de ses quatre trophées majeurs.

Neuer Inhalt Horizontal Line