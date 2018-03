Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 5 mars 2018 07:48 05. mars 2018 - 07:48

La Banque nationale suisse (BNS) a dégagé l'an dernier un bénéfice net record de 54,5 milliards de francs, plus que doublé par rapport à 2016 (24,5 milliards). Le montant est en ligne avec l'estimation de 54 milliards publiée il y a deux mois.

La performance a été alimentée principalement par un gain de 49,7 milliards de francs réalisé sur les positions en monnaies étrangères, a indiqué lundi l'institut d'émission monétaire. Le stock d’or a généré pour sa part une plus-value de 3,1 milliards.

Enfin, les positions en francs ont généré un bénéfice de 2 milliards de francs, précise la BNS dans son communiqué, qui confirme les éléments fournis en première estimation le 9 janvier dernier.

La banque centrale a fixé à 5 milliards de francs le montant à attribuer à la provision pour réserves monétaires au titre de l’exercice 2017. Après prise en compte de la réserve pour distributions futures de 20 milliards, le bénéfice porté au bilan s’établit à 69,3 milliards de francs.

Versement supplémentaire

Du coup, il est possible de procéder au versement d’un dividende de 15 francs par action, ce qui correspond au maximum prévu par la loi, ainsi qu’à la distribution d'un milliard de francs à la Confédération et aux 26 cantons et demi-cantons.

En outre, la Confédération et les cantons ont droit à un montant supplémentaire d'un milliard de francs. Ce versement provient du fait que le solde de la réserve pour distributions futures excède 20 milliards de francs après affectation du bénéfice.

Le montant à distribuer, soit 2 milliards de francs au total, revient pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux cantons. A l’issue de ces versements, le solde de la réserve pour distributions futures s’établira à 67,3 milliards de francs.

