La légère dépréciation de la monnaie helvétique depuis le dernier point de situation en décembre n'empêche toujours pas le franc de se situer à un niveau élevé, sur un marché des changes qualifié de "fragile", estime la Banque nationale suisse (BNS) (archives).

La Banque nationale suisse (BNS) maintient comme attendu le cap de sa politique monétaire expansive. Côté prévisions, l'institut d'émission continue de tabler sur une croissance de l'économie suisse d'environ 1,5% cette année .

Le taux d'intérêt appliqué aux avoirs à vue reste ainsi fixé à -0,75% et la marge de fluctuation du Libor à trois mois en francs entre -1,25% et -0,25%, a annoncé jeudi la BNS. La légère dépréciation de la monnaie helvétique depuis le dernier point de situation en décembre n'empêche toujours pas le franc de se situer à un niveau élevé, sur un marché des changes qualifié de "fragile".

Le garant de la stabilité monétaire assure dans son communiqué demeurer prêt à intervenir sur ce marché en cas de nécessité.

Neuer Inhalt Horizontal Line