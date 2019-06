La Banque nationale suisse (BNS) reconduit sa politique monétaire expansionniste et introduit son propre taux directeur. Le taux directeur de la BNS remplace désormais la marge de fluctuation assignée au Libor à trois mois en francs.

Le taux appliqué aux avoirs à vue demeure fixé à -0,75%, soit au même niveau que le nouveau taux directeur de la BNS. L'institut d'émission prévoit de maintenir ces deux taux dans une fourchette restreinte, est-il précisé dans l'examen trimestriel de la situation économique et monétaire publié jeudi.

La BNS explique l'introduction de son propre taux directeur par les incertitudes sur l'avenir du Libor, utilisé jusqu'ici pour la prévision d'inflation conditionnelle et qui ne sera défendu par l'autorité britannique de surveillance des marchés financiers que jusqu'à fin 2021. La prévision sur trois ans dépassant cette date, l'adoption du taux directeur de la BNS permet d'assurer une base constante pour toute la période.

Le Saron, en voie d'établissement comme taux de référence pour les produits financiers, reste néanmoins considéré comme le taux d'intérêt à court terme du marché monétaire le plus représentatif.

Renforcement du franc

Le maintien de la politique monétaire de la politique expansionniste - caractérisée par les taux négatifs et la disposition du garant de la stabilité monétaire à intervenir au besoin sur le marché des changes - se justifie de son côté par l'évolution actuelle des prix et de la conjoncture. Le franc s'est renforcé au cours des trois derniers mois, date à laquelle il était déjà jugé élevé.

