Fidèle à son habitude, la Banque nationale suisse (BNS) a rappelé que le franc restait à un "niveau élevé", alors que la situation sur les marchés des changes "demeure fragile" (archives).

La Banque nationale suisse (BNS) a maintenu jeudi le cap de sa politique monétaire expansionniste. En revanche, l'institut d'émission a révisé en nette hausse son attente de croissance économique pour 2018 à 2,5 à 3%, contre environ 2% jusqu'alors.

En matière de politique monétaire, la Banque nationale suisse a sans surprise maintenu inchangée sa politique monétaire, le taux d'intérêt appliqué aux avoirs à vue détenus par l'institut d'émission demeurant fixé à -0,75%. La marge de fluctuation du taux Libor à trois mois reste elle comprise entre -1,25% et -0,25%.

"La BNS continue d'intervenir au besoin sur le marché des changes en tenant compte de la situation pour l'ensemble des monnaies", a ajouté la banque centrale. Fidèle à son habitude, elle a rappelé que le franc restait à un "niveau élevé", alors que la situation sur les marchés des changes "demeure fragile".

"Le taux d'intérêt négatif et la disposition de la Banque nationale à intervenir au besoin sur le marché des changes restent nécessaires pour maintenir à bas niveau l'attrait des placements en francs et, partant, réduire les pressions à la hausse sur le franc", a expliqué l'institut d'émission.

Croissance vigoureuse en 2018

En matière de perspectives économiques, la BNS s'est montrée optimiste quant à l'évolution de l'économie helvétique cette année. L'institut d'émission a ainsi nettement relevé sa prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) à 2,5%-3%, contre environ 2% auparavant.

Concernant l'inflation, la BNS a maintenu son attente à 0,9% en 2018. Pour l'année prochaine cependant, le renchérissement est prévu à 0,8%, contre 0,9% attendu précédemment.

Les anticipations de la BNS pour l'inflation de 2020 sont également revues à la baisse. Cet indicateur devrait s'inscrire à 1,2% (1,6%), a précisé la banque centrale.

