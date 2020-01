Fribourg Gottéron n'est pas mort. Les hommes de Christian Dubé se sont imposés 3-1 sur la glace du Lausanne HC. Genève-Servette a pris le meilleur sur Berne (4-3 ap).

Les Fribourgeois ont ainsi aligné un deuxième succès de rang face à des Lausannois, rois de l'inconstance dans ce Championnat. La rencontre est restée longtemps indécise. Fribourg peut remercier ses défenseurs Abplanalp et Stalder, qui ont trouvé l'ouverture face à Tobias Stephan. Rossi a inscrit le but de la sécurité à la 58e dans une cage désertée par le portier lausannois. Les Vaudois ont largement tiré plus que leur adversaire mais ont buté sur un Berra impeccable. Pour Gottéron, la barre est à trois points avec deux matches de moins que Langnau et Berne. Tout reste donc possible.

Le sixième affrontement entre Berne et Genève-Servette a souri aux Genevois. Un doublé d'Eric Fehr et une pichenette de Roger Karrer après 1'17'' de prolongation ont permis aux Servettiens de s'imposer 4-3. Franchement, les hommes de Patrick Emond ont gâché un point au regard de leur deuxième tiers-temps où ils ont largement dominé les joueurs de la capitale. Mais ils ont buté sur un Karhunen qui s'est bien repris après ne s'être pas montré à son avantage sur les deux premiers buts genevois. En six matches, il y a toujours eu un but d'écart entre les deux équipes qui ont chacune remporté trois parties.

Les deux gardiens Jonas Hiller et Leonardo Genoni ont sorti le grand jeu au cours d'un Bienne - Zoug, qui s'est terminé par le plus petit des scores, 1-0 après prolongation pour le leader zougois. La victoire, tombée de la canne du Tchèque Kovar, n'est pas imméritée pour les Zougois. Ils ont largement dominé aux tirs (42 à 23).

Dans le choc au sommet disputé à guichets fermés (11'200 spectateurs), les Zurich Lions ont pris le meilleur sur Davos, 5-4 après prolongation. Un maître-tir de Fredrik Pettersson après 28'' de temps supplémentaire a permis aux Zurichois de s'imposer en supériorité numérique. Une pénalité infligée au Davosien Herzog, qui n'avait pas raison d'être...

Malmené la veille par Fribourg Gottéron, Ambri-Piotta avait retrouvé tout son mordant pour batte les Langnau Tigers (4-2). Un doublé du Canadien Matt D'Agostini a placé les Léventins sur les bons rails et de garder l'espoir de participer aux play-off.

Classement: 1. Zoug 39/73 (119-101). 2. Zurich Lions 41/73 (139-105). 3. Genève-Servette 41/70 (118-104). 4. Davos 37/68 (123-103). 5. Bienne 41/62 (120-119). 6. Lugano 41/58 (100-109). 7. Lausanne 37/57 (105-98). 8. Langnau Tigers 40/54 (96-117). 9. Berne 39/53 (104-115). 10. Fribourg-Gottéron 38/51 (90-102). 11. Ambri-Piotta 41/51 (102-117). 12. Rapperswil-Jona Lakers 39/41 (98-124).

