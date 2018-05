Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 31 mai 2018 08:14 31. mai 2018 - 08:14

La Bourse de Tokyo a fini en hausse de 0,83% jeudi. Le reflux des craintes liées à la situation politique en Italie l'a emporté sur la hausse du yen comme sur les chiffres décevants de la production industrielle japonaise.

L'indice Nikkei a gagné 183,3 points à 22'201,82 points et le Topix, plus large, a pris 11,32 points (0,65%) à 1747,45 points. Le Nikkei avait touché la veille un plus bas de six semaines à 21'931,65 points.

Parmi les principaux contributeurs au rebond du jour, Toyota a gagné 1,17%, MItsubishi UFJ Financial Group 0,79% et Mitsuishi 1,25%. Au moment de la clôture, le yen s'appréciait de 0,15% face au dollar à 108,72.

Au chapitre macroéconomique, la production industrielle au Japon n'a augmenté que de 0,3% en avril, un chiffre quatre fois inférieur à la prévision médiane des économistes interrogés par Reuters, après +1,4% en mars.

Neuer Inhalt Horizontal Line