Le Nikkei a rebondi après êter tombé lundi à son plus bas niveau depuis près de cinq mois.

La Bourse de Tokyo a clôturé en nette hausse mardi, après quatre séances dans le rouge. Elle a été portée par le recul du yen et le rebond de Wall Street, où les craintes liées au protectionnisme de Donald Trump se sont apaisées.

L'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes, qui était tombé lundi à son plus bas niveau depuis près de cinq mois, a fini sur une progression de 1,79% (+375,67 points) à 21'417,76 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a pris 1,27% (+21,51 points) à 1716,30 points.

Sur le volet des changes, le dollar s'est ressaisi et valait 106,20 yens à la clôture, contre 105,62 yens la veille à la fermeture, et l'euro remontait à 131,16 yens, contre 130,10 yens.

