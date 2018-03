Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 5 juillet 2013 17:54 05. juillet 2013 - 17:54

La Bourse suisse a terminé la semaine en baisse, après un net rebond la veille. Le Swiss Market Index (SMI) des valeurs vedettes a clôturé vendredi en baisse de 0,63% à 7781,98 points. Le SPI, plus large, et le SLI ont tous deux perdu 0,61%, respectivement à 7348,34 points et à 1175,71 points.

Neuer Inhalt Horizontal Line