La Bourse suisse a débuté la semaine dans le rouge, les valeurs bancaires et pharmaceutiques ayant tiré le marché vers le bas. L'indice des valeurs vedettes Swiss Market Index (SMI) a reculé lundi de 0,43% à 8646,02 points.

Le SLI a lâché 0,18% à 1303,69 points. Le SPI a abandonné 0,31% à 8499,31 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 14 ont terminé en baisse, une (Sika) stable et 15 en hausse.

Le secteur des pharmas et de la santé s'est retrouvé sous pression en Europe, après le rejet par AstraZeneca de l'offre de rachat de Pfizer. Dans un marché pauvre en nouvelles, les financières ont souffert de l'augmentation de capital surprise de Deutsche Bank et de l'accord imminent entre Credit Suisse et Washington sur le dossier de l'évasion fiscale.

Suspense sur Credit Suisse

Credit Suisse (-0,5%) est resté l'ensemble de la journée dans le collimateur des investisseurs, mais a réussi à réduire ses pertes. Le règlement du conflit fiscal entre la banque et les autorités américaines pourrait être officiellement présenté ce lundi soir.

Les médias évoquent également un départ possible du directeur général (CEO) Brady Dougan. La grosse inconnue est la réaction du marché face à des pénalités qui pourraient atteindre jusqu'à 2,5 milliards de dollars. Certains intervenants redoutent le scénario de sorties de fonds de grande ampleur sur une courte durée.

Les autres bancaires ont également souffert, à l'instar d'UBS (-0,7%) et Julius Bär (-1,1%).

BKW profite du vote de dimanche

Les poids lourds du SMI ont aussi freiné l'indice, avec -1% pour Nestlé, -0,6% pour Novartis et -0,3% pour Roche. Le secteur pharmaceutique subit des prises de bénéfices après une bonne période, marquée par l'intention affichée par Pfizer de reprendre AstraZeneca.

Richemont a gagné 0,2% dans la foulée d'adaptations de recommandation. Swatch, dans le même temps, a progressé de 0,8%. Clariant (+1,1%), Holcim (+0,9%) et Swiss Life (+0,8%) ont également fait partie des gagnants.

BKW (+1,6%) a bénéficié du refus des Bernois, lors des votations de dimanche, de débrancher immédiatement la centrale nucléaire de Mühleberg.

