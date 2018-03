Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 5 mai 2014 19:11 05. mai 2014 - 19:11

La Bourse suisse a terminé dans le rouge sa séance de lundi. L'indice SMI regroupant ses valeurs vedettes a perdu 0,4% à la clôture, à 8409,07 points. Auparavant, les marchés avaient perdu une bonne partie des gains de la semaine passée, à cause de la crise ukrainienne et de données chinoises décevantes.

Parmi les actions suisses, Credit Suisse a fortement baissé. La banque a pâti des divers articles dans la presse dominicale, faisant état des risques de grosse amende aux Etats-Unis en relation avec le conflit fiscal.

Le SMI a terminé en recul de 0,40% à 8409,07 points, avec un plus bas du jour à 8342. Le SLI a cédé 0,34% à 1289,45 points et le SPI 0,23% à 8297,19 points. Sur les trente blue chips, douze ont reculé, 17 progressé et Holcim a fini inchangé.

Credit Suisse sous pression

Credit Suisse (-2,3%) a monopolisé l'attention. Après la visite de la ministre des Finances Eveline Widmer-Schlumpf, vendredi à Washington, et son entretien avec le ministre américain de la Justice, Eric Holder. La Conseillère fédérale a tenté de calmer le jeu, plaidant pour une action mesurée et proportionnelle des Etats-Unis contre les banques suisses.

Credit Suisse est tout particulièrement dans le collimateur des autorités américaines et pourrait se voir infliger une amende de plusieurs milliards de dollars pour assistance à la fraude fiscale. Dans le sillage de Credit Suisse, UBS a cédé 0,3% et Julius Bär 0,7%.

Le plus gros perdant du jour est ABB (-3,6% à 20,55 francs). Richemont (-0,6%) et Swatch (-0,5%) ont souffert des données chinoises.

Novartis recherché

Dans le camp des poids lourds défensifs, Roche (-0,7%) a nettement reculé, alors que Novartis (+0,1%) a gagné un peu de terrain. Après une première réaction retenue à la concentration des domaines d'activité de Novartis, le titre était de nouveau recherché. Le géant rhénan a par ailleurs dévoilé des résultats d'études prometteurs pour le candidat Signifor. Nestlé a aussi gagné 0,1%.

PubliGroupe a gagné 0,3% après l'annonce de la vente de sa participation de 25,07% dans FPH Freie Presse Holding au groupe NZZ, une opération qui lui rapportera 53 millions de francs. Parmi les perdants, Repower et Orascom DH ont chacun perdu 4,3%, alors que les plus gros gagnants du jour sont Loeb (+6,9%) et Schlatter (+4,3%).

