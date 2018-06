Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 10 juin 2018 05:15 10. juin 2018 - 05:15

Le Valais monopolise l'attention en ce dimanche de votations. Les citoyens se prononcent sur la candidature olympique Sion 2026. Et si l'on en croit les sondages diffusés durant la campagne, le résultat s'annonce très serré.

Les Valaisans se prononcent sur un soutien financier du canton d'un montant maximal de 100 millions de francs pour l'organisation des JO d'hiver Sion 2026. Deux sondages ont confirmé la division du canton sur le sujet.

Les partisans de la candidature soulignent l'aspect festif, sportif et l'occasion donnée au Valais de se profiler sur la carte du monde. Les opposants pointent du doigt l'incertitude financière du projet et un budget sous-évalué.

Un "non" dans les urnes marquerait la fin de la cinquième tentative valaisanne d'organiser des JO d'hiver, après 1968, 1976, 2002 et 2006. Un "oui" ne marquerait que le début d'un processus qui comprendra notamment le débat des Chambres fédérales en septembre prochain, le dépôt du dossier de candidature en janvier 2019 et la cérémonie d'attribution des JO 2026 en septembre 2019 à Milan.

Les citoyens de plusieurs autres cantons, notamment à Genève et à Neuchâtel, sont également appelés aux urnes ce dimanche. Sur le plan fédéral, le peuple se prononce sur l'initiative populaire Monnaie pleine et sur la loi révisée sur les jeux d'argent.

