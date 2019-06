L'ensemble de la Suisse continue de souffrir de la canicule jeudi après une nuit tropicale. La vague de chaleur entraîne des pics d'ozone, contre lesquels plusieurs mesures ont été prises dans les cantons.

En raison d'un faible foehn du nord, c'est le Tessin et le sud des Grisons qui affichent jeudi de nouveaux records de température, tous mois confondus, indique MeteoSuisse. Avec 35,4 degrés, Piotta (TI), situé à 990 mètres, a par exemple effacé sa précédente marque de 34 degrés, recensée en 2003.

Selon MeteoSuisse, huit lieux dépassaient ou égalaient les 35 degrés jeudi vers 17h00. Sion (VS) arrive en tête avec 36,4 degrés, devant Cevio (TI) avec 35,7 et Stabio (TI) avec 35,6. La veille, Meteonews avait enregistré une quinzaine de lieux à plus de 35 degrés à la même heure, Berne affichant la plus forte température avec 36 degrés.

La température la plus élevée l'été dernier était de 36,2 degrés. Le record absolu a été enregistré le 11 août 2003 à Grono (GR), avec 41,5 degrés.

Alerte à l'ozone

La canicule entraîne des pics d'ozone, a prévenu la Conférence des chefs des services cantonaux de la protection de l'environnement (CCE). Les concentrations ont dépassé mercredi dans plusieurs stations la valeur de 180 microgrammes par mètre cube (μg/m3), soit une fois et demie la valeur limite légale.

La plus forte concentration en ozone a été mesurée mercredi vers 20h à Chiasso (TI) avec 296 μg/m3, indique la CCE, qui se base sur les chiffres de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). En Suisse romande le record est détenu par Yverdon-les-Bains (VD), avec 281 μg/m3 vers 14h00. Les valeurs d'ozone devaient rester très élevées jeudi, même si la tendance est à la baisse.

La CCE, mais aussi le canton de Vaud, recommandent à la population de limiter les efforts physiques intensifs en plein air. Ils appellent par ailleurs à agir pour diminuer les émissions polluantes.

Vitesse limitée au Tessin

Différentes mesures ont été prises par les cantons en réaction à cette pollution atmosphérique. Le Tessin a ainsi décidé de limiter la vitesse à 80 km/h sur l'autoroute A2 entre Chiasso et Taverne et sur l'A394 entre Mendisio et Gaggiolo.

Les véhicules des services de secours sont exemptés. Les autorités tessinoises ont par ailleurs ordonné l'interdiction de dépasser sur les autoroutes pour les poids lourds.

En coordination avec le Valais, le canton de Vaud propose un bon de 20 francs aux résidents des deux cantons sur l'achat d'un abonnement demi-tarif "découverte", valable deux mois. L'action vise à améliorer la qualité de l'air en encourageant l'utilisation des transports publics.

Une mesure similaire a été décidée du côté de Genève. Les automobilistes et cyclomotoristes bénéficieront dès vendredi d’un tarif réduit pour l’ensemble de l’offre urbaine et régionale unireso. La mesure sera reconduite journellement jusqu’à la fin de l’épisode de pollution.

Nuit tropicale

La Suisse a connu une nouvelle nuit tropicale de mercredi à jeudi, encore plus chaude que la précédente. Meteonews a enregistré un pic dans le canton de Vaud, à Vevey, où la chaleur n'est pas descendue en dessous de 25,3 degrés.

Sur le massif du Lägern, situé à la frontière entre les cantons de Zurich et d'Argovie, ainsi qu'à Vaduz (FL), plus de 24 degrés ont été mesurés dans la nuit de mercredi à jeudi. Des températures de 23,7 degrés ont été enregistrées sur le Pfannenstiel, au-dessus du lac de Zurich, et sur le Hörnli, dans l'Oberland zurichois.

Il a également fait plus de 23 degrés à Lugano et à Locarno-Monti. Le mercure n'a pas chuté en dessous de 20 degrés dans plusieurs autres stations de mesure, précise Meteonews. Comme la nuit précédente, les températures ont été particulièrement douces en altitude, comme à Göschenen (UR), qui a enregistré 22,1 degrés.

Hôpitaux pas encore débordés

Selon une enquête menée par Keystone-ATS dans plusieurs cantons, certains hôpitaux, principalement en Suisse alémanique, constatent "une certaine augmentation" des cas liés à la vague de chaleur. A l'inverse, d'autres n'enregistrent aucune hausse significative.

C'est notamment le cas au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), qui n'a constaté aucune recrudescence d'activité en lien avec la canicule. La situation pourrait changer en fin de semaine, note toutefois le service de presse.

Les mesures de prévention, activées dans le cadre du plan canicule, sont efficaces. Elles visent précisément à éviter un afflux de personnes aux urgences, souligne-t-on au CHUV.

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ne constatent pas non plus de répercussion liée à la canicule. Aucune augmentation des admissions aux urgences, ni aux urgences gériatriques, n'a été enregistrée, selon le service de presse.

