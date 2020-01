Le 44e festival international du cirque de Monte-Carlo a décerné dimanche soir sa plus haute distinction, le clown d'or, à la cavalerie du cirque Knie. La famille Knie avait déjà reçu ce prix deux fois par le passé en 1977 et en 1996.

La famille Knie, qui a fêté l'an dernier son 100e anniversaire, partagent les lauriers avec la famille Tuniziani, originaire de Tunisie mais qui inclut des membres de nationalités américaine, mexicaine, vénézuélienne et brésilienne et se produisent à New York. Les maîtres écuyers du cirque Knie présentaient cette année un grand carrousel de 30 chevaux dont plusieurs groupes tournent sur la piste en sens contraire et concluent le numéro par des cabrages majestueux.

La 44e édition a également fait un triomphe aux jeux icariens de Martinez Brothers, venu avec un numéro en vêtements de samouraï à couper le souffle: juché sur un élévateur à huit mètres du sol, le voltigeur effectue un salto et atterrit sur un seul pied du porteur.

Le festival a fait peu de place aux animaux exotiques dont la présence au cirque est proscrite par certains pays ou devenue trop chère pour certains cirques: pas d'otaries, d'éléphants ni de girafes en compétition cette année. Un numéro russe avec des tigres blancs a toutefois été récompensé par un clown d'argent, à égalité avec trois autres troupes.

