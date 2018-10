Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 4 octobre 2018 11:59 04. octobre 2018 - 11:59

La centrale nucléaire française de Fessenheim, aux frontières de l'Allemagne et de la Suisse, a été mise en service en 1977 et sera fermée d'ici 2022 (archives).

La centrale nucléaire française de Fessenheim, aux frontières de l'Allemagne et de la Suisse, sera fermée d'ici 2022, a déclaré jeudi le ministre français de la Transition énergétique, François de Rugy. Il n'a toutefois pas donné de date précise.

"La centrale fermera pendant ce mandat, d'ici 2022", a dit le successeur de Nicolas Hulot sur franceinfo. "Je ne peux pas vous dire la date au mois près."

La fermeture de la centrale n'est plus nécessairement conditionnée par le démarrage de l'EPR de Flamanville, dont on ne connaît pas le calendrier exact. "EDF n'est pas capable de nous donner une date et l'Autorité de sûreté du nucléaire non plus sur l'ouverture de Flamanville", a-t-il ajouté, tout en faisant état de "quelques problèmes autour du développement de l'EPR".

Le prédécesseur de François de Rugy, Nicolas Hulot, avait laissé entendre en avril que le gouvernement pourrait revenir sur le principe de la concomitance des deux opérations en cas de nouveau retard de calendrier à Flamanville. En juillet, EDF a annoncé le report de près d'un an du démarrage du réacteur en raison de travaux sur des soudures défectueuses.

EDF à également dû réviser une nouvelle fois le coût du projet à la hausse, de 10,5 à 10,9 milliards d'euros. "Personne ne peut dire aujourd'hui avec certitude quand l'EPR de Flamanville ouvrira et sera en fonctionnement", a jugé François de Rugy sur franceinfo.

Neuer Inhalt Horizontal Line