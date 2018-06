Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 23 juin 2018 09:09 23. juin 2018 - 09:09

La centrale nucléaire de Gösgen, à Däniken (SO), peut être remise en service après sa révision annuelle de trois semaines. L'inspection n'a révélé aucun problème qui mettrait la sécurité en question.

La centrale a été débranchée le 2 juin pour réaliser des travaux d'entretien et de vérification, a indiqué samedi l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) sur son site Internet. En outre, 36 des 177 éléments combustibles ont été remplacés au sein du réacteur.

La centrale de Gösgen a également mené des contrôles sur les tubes de chauffage des générateurs de vapeur et a inspecté les pompes primaires dans le bâtiment réacteur. Dans la salle des machines, la centrale a contrôlé divers échangeurs thermiques et a vérifié le groupe turboalternateur dans sa partie à basse pression.

Elle a aussi procédé à des examens étendus et à des travaux d’entretien dans les systèmes et les composants mécaniques, électrotechniques et de commande. L’IFSN ainsi que des experts de l’Association suisse d’inspection technique (ASIT) assurent que la centrale soleuroise a mené sa révision annuelle selon les prescriptions.

Au cours du cycle de production écoulé, qui a duré 338 jours, l'installation a produit 8,1 milliards de kilowattheures. Cela représente 13% du besoin en électricité en Suisse.

Neuer Inhalt Horizontal Line