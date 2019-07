La centrale nucléaire de Leibstadt (AG), hors service depuis le début du mois de juin pour sa révision annuelle, peut redémarrer. L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire a donné mardi son feu vert. Le réacteur pourra tourner à plein régime.

"La centrale nucléaire de Leibstadt peut à nouveau être exploitée avec une puissance de réacteur de 100%", écrit l'IFSN sur son site internet. Cela n'avait plus été le cas depuis 2016, lorsque des experts avaient constaté des décolorations locales sur certaines gaines de barres de combustibles. Remis en service après sept mois d'arrêt, le réacteur avait finalement obtenu l'autorisation de tourner à une moyenne de 86%.

Ces décolorations n’étaient pas dues à une oxydation accrue, a répété mardi l'organe de contrôle, citant une étude de 2018, mais à "des dépôts qui n’affaiblissaient pas l’épaisseur des parois des gaines". Comme lors des révisions de 2017 et 2018, aucun dépôt local n’até observé. Et cette année, seuobservé. Et cette année, seuls des assemblages combustibles neufs d’un type non touché par les dépôts ont été chargés dans le coeur du réacteur. L’IFSN a donc accepté de ne pas réduire la puissance des assemblages combustibles de ce type.

La centrale avait été débranchée il y a un mois pour sa révision annuelle. Au programme figurait le changement de 120 éléments combustibles sur les 648 que compte le réacteur. L’exploitant a aussi effectué divers travaux d’entretien et de contrôle. Les 500 employés de la centrale nucléaire ont été assistés par environ 1000 spécialistes externes.

Mise en service en 1984, Leibstadt est la plus récente des cinq centrales en Suisse. Elle produit quotidiennement de l'électricité pour environ deux millions de ménages, soit 16% de l'électricité consommée en Suisse.

