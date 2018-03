Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

06. janvier 2011 - 02:42

Los Angeles - L'entreprise américaine Starbucks, première chaîne mondiale de cafés, a dévoilé mercredi son nouveau logo sur lequel son nom a disparu de même que la mention "café". Des spécialistes des marques s'interrogent sur la pertinence de cette évolution.

Du logo en vigueur depuis 1992, le groupe basé à Seattle ne conserve que sa sirène stylisée. Il abandonne la couleur noire de son ancienne signature visuelle pour ne garder que le vert.

"Même si nous avons été et serons toujours un distributeur de café, il est possible que nous ayons à l'avenir de nouveaux produits sans café", explique le PDG de l'entreprise, Howard Schultz. Il s'exprime dans une vidéo diffusée sur Internet.

L'évolution de ce logo intervient alors que l'entreprise tente de se développer dans des produits vendus hors de ses établissements. Starbucks. Le groupe sort d'une restructuration menée ces dernières années au cours de laquelle elle a fermé un millier de magasins à travers le monde

Logo anonymePlusieurs entreprises célèbres ont su imposer des logos anonymes, comme Apple ou Nike. Mais des spécialistes des marques partagent l'incompréhension des internautes et rappellent le précédent Gap. La chaîne de magasins de vêtements a tenté elle aussi de modifier son image à l'automne dernier. Face au déluge de critiques de ses clients, elle a fini par retirer son projet.

Le nouveau logo va progressivement entrer en vigueur dès mars. Il n'aura sans doute aucun effet à court terme sur les ventes. En revanche, cette signature sans nom risque de poser un gros problème au groupe pour la vente de ses produits dans d'autres réseaux de distribution.

"Là, vous avez affaire à des clients qui ne sont pas des habitués. Votre produit devient presque un produit générique et (sans nom) il ne dit pas que c'est un produit Starbucks", commente James Gregory, directeur de la société de conseil CoreBrand spécialisée dans les stratégies de marques.

