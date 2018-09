Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

14 septembre 2018

Une chaise de 6 mètres de haut a été érigée vendredi soir sur la place Centrale à Lausanne. Dévoilée par la marraine de l'événement Silke Pan, elle marque les 5 ans de l'initiative qui permet à des personnes en situation de handicap d'effectuer des sorties.

Depuis 2013, la Chaise rouge propose un accompagnement bénévole pour des promenades en montagne, de la natation en piscine ou dans le lac, des sorties culturelles, mais aussi pour se rendre à des festivals, soulignent La Croix-Rouge et Pro Infirmis Vaud, les initiateurs du projet. Ils ont saisi l'opportunité du Festival Label suisse pour fêter son 5e anniversaire.

La prestation est désormais marrainée par l'athlète émérite Silke Pan. Son parcours montre que rien n'est impossible, mais que tout est difficile lorsque chaque action du quotidien est entravée par un dommage cérébral ou physique, relève le communiqué.

Formation de haut niveau

La Croix-Rouge vaudoise et Pro Infirmis Vaud se sont alliés pour proposer cette prestation. Ils ont obtenu le soutien du Service des assurances sociales et de l'hébergement. Une formation de plusieurs jours centrée sur les types de handicap, la relation à autrui et la prévention des risques d'accident assure le très haut niveau de compétences des accompagnants.

En complément, la Chaise rouge propose aussi un service ponctuel en partenariat avec divers festivals: le Venoge Festival, le Cully Jazz, le Festi Musique de Moudon, les Scènes du Chapiteau et, bien entendu, le Label Suisse Festival.

