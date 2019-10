La chambre des représentants des Etats-Unis a reconnu formellement mardi à une immense majorité le génocide arménien. Ce vote inédit a été accueilli par des applaudissements dans l'hémicycle, mais il est assuré de susciter la colère d'Ankara.

C'est la première fois qu'une telle résolution était soumise à un vote en séance plénière aux Etats-Unis. Le texte non contraignant a été adopté par 405 voix sur 435, avec une rare union entre démocrates et républicains, et 11 voix contre.

Il appelle à "commémorer le génocide arménien", à "rejeter les tentatives [...] d'associer le gouvernement américain à la négation du génocide arménien" et à éduquer sur ces faits.

Le génocide arménien est reconnu par une trentaine de pays et la communauté des historiens. En Suisse, le Conseil national l'a reconnu en 2003, tout comme le Conseil d'Etat de Genève et les Grands Conseils vaudois et genevois.

"Désinformation", "mauvaises définitions"

Selon les estimations, entre 1,2 million et 1,5 million d'Arméniens ont été tués pendant la Première guerre mondiale par les troupes de l'empire ottoman, alors allié à Allemagne et à l'Autriche-Hongrie.

Mais la Turquie refuse l'utilisation du terme "génocide", évoquant des massacres réciproques sur fond de guerre civile et de famine ayant fait des centaines de milliers de morts dans les deux camps.

En avril 2017, peu après son arrivée à la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump avait qualifié le massacre des Arméniens en 1915 d'"une des pires atrocités de masse du XXe siècle", tout en se gardant d'employer le terme "génocide". Ankara avait alors exprimé sa colère, dénonçant la "désinformation" et les "mauvaises définitions" du président américain.

Neuer Inhalt Horizontal Line