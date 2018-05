Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

27. mai 2018

La championne en titre de Roland-Garros, la Lettone Jelena Ostapenko, no 5 mondiale, s'est inclinée dès son entrée en lice face à la 66e mondiale, l'Ukrainienne Kateryna Kozlova, en deux sets 7-5 6-3.

Depuis le début de l'ère professionnelle (1968), une seule tenante du titre avait été battue dès son premier match à Paris, la Russe Anastasia Myskina en 2005. Ostapenko avait fait souffler un vent de fraîcheur sur Roland-Garros l'an passé en y remportant, deux jours après son vingtième anniversaire, le premier tournoi de sa carrière.

Arrivée en toute discrétion à Paris, la joueuse balte avait écarté quatre têtes de série - l'Australienne Samantha Stosur d'abord, la Danoise Caroline Wozniacki, Timea Bacsinzky en demi-finale et, en finale, la Roumaine Simona Halep, actuelle no 1 mondiale - alors qu'elle n'était elle-même pas tête de série (47e mondiale). Son jeu, tout en puissance et prise de risque, avait fait des ravages sur l'ocre de Roland-Garros et lui a permis cette saison de s'installer dans le top 5 du classement WTA.

Mais dimanche, Ostapenko était dans un jour sans. Elle a cumulé les fautes directes (48) et les doubles fautes (13) face à une adversaire qui ne s'attendait pas à un tel dénouement. "Il y a deux mois, je ne savais pas si j'allais pouvoir participer à Roland-Garros en raison d'une blessure. J'ai surtout essayé de prendre du plaisir", a expliqué Kozlova après son exploit. Elle affrontera la Tchèque Katerina Siniakova ou une ancienne no 1 mondiale, la Bélarusse Victoria Azarenka, au deuxième tour.

Venus Williams out aussi

Venus Williams a connu le même sort que la Lettone. L'Américaine s'est inclinée face à la 91e mondiale, la Chinoise Wang Qiang en deux manches, 6-4 7-5. L'aînée des soeurs Williams (37 ans et 9e mondiale) n'a plus atteint les quarts de finale à Paris depuis 2006 alors qu'elle avait accédé au moins au dernier carré des trois autres tournois majeurs (Open d'Australie, Wimbledon, US Open) l'an passé.

La lauréate de 7 trophées en Grand Chelem, finaliste à Roland-Garros en 2002, a raté l'occasion de revenir dans la partie lorsqu'elle a mené 3-0 dans la seconde manche. Son adversaire affrontera au prochain tour la Croate Petra Martic (34e).

