Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 2 juillet 2018 15:08 02. juillet 2018 - 15:08

Le conglomérat public China Merchants Group veut lever 15 milliards de dollars (14,9 milliards de francs) afin d'investir dans des entreprises technologiques à travers le monde.

S'inspirant du japonais Softbank et de son fonds dédié aux nouvelles technologies, China Merchants Group et son homologue SPF Group vont lancer ce véhicule d'investissement baptisé China New Era Technology Fund en s'associant avec la société d'investissement londonienne Centricus.

Le marché des investissements technologiques est en train de se transformer sous l'impulsion des fonds de capital-investissement et des fonds souverains, qui s'associent pour acquérir certains actifs.

Dalinc Ariburnu, cofondateur de Centricus, qui a conseillé Softbank pour son fonds Vision Fund doté de 100 milliards de dollars, estime que la taille est de plus en plus importante.

"La révolution technologique se déroule beaucoup plus vite que prévu et cela engendre une grande course aux investissements dans ce domaine. Nous en sommes à un stade où la taille des fonds disponibles et la capacité à accéder aux grands marchés changeront la donne", ajoute-t-il.

Selon les termes de cet accord, China Merchants Capital Investment Management, la branche d'investissement de China Merchants Group, et d'autres investisseurs basés en Chine, contribueront jusqu'à 40% au fonds, précisent les entreprises dans un communiqué.

Centricus et la société de gestion d'actifs SPF Group formeront une coentreprise baptisée Centricus SPF, qui regrouperont les investisseurs internationaux, précisent-elles.

Neuer Inhalt Horizontal Line