Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 26 octobre 2018 03:20 26. octobre 2018 - 03:20

Après son voyage en Turquie, où Jamal Khashoggi a été assassiné, la directrice de la CIA a présenté jeudi à Donald Trump ses conclusions sur le meurtre du journaliste saoudien. Par ailleurs, une experte auprès de l'ONU a réclamé une "enquête internationale".

Gina Haspel a présenté au président "ses conclusions et ses analyses de son voyage en Turquie", a déclaré le porte-parole du département d'Etat Robert Palladino, qui n'a pas voulu préciser la teneur des échanges.

Gina Haspel, s'est rendue en Turquie cette semaine pour évoquer cette affaire. Selon un journal proche du pouvoir turc, les services de renseignement d'Ankara auraient partagé avec elle des éléments, qualifiés de "preuves", recueillis dans le cadre de l'enquête. Ses éléments pourraient être des enregistrements du meurtre de Khashoggi dans le consulat saoudien d'Istanbul le 2 octobre.

Grand allié de Ryad, Washington a annoncé cette semaine une première mesure de rétorsion: la révocation des visas de 21 Saoudiens suspectés d'être impliqués dans le meurtre. Selon Robert Palladino, les Etats-Unis attendent toujours une enquête détaillée des Saoudiens.

"On veut cela aussi rapidement que possible. Plus l'enquête prend du temps, plus nous nous inquiétons pour son impact et son efficacité", a-t-il déclaré. L'Arabie saoudite a reconnu jeudi que, sur la base d'informations fournies par la Turquie, les suspects accusés du meurtre de Jamal Khashoggi, critique du pouvoir saoudien, avaient commis un acte "prémédité".

"Exécution extrajudiciaire"

Pour Agnès Callamard, rapporteure spéciale auprès de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires, le journaliste saoudien a été la victime d'une "exécution extrajudiciaire" commise par "l'Etat" saoudien. Elle a réclamé jeudi lors d'une conférence de presse une "enquête internationale" sur cette affaire.

"Il revient au Royaume d'Arabie saoudite de démontrer que ce n'était pas une exécution extrajudiciaire", a-t-elle insisté. "Il n'y a pas d'information jusqu'à présent indiquant qu'ils ont agi comme des voyous", a aussi fait valoir Agnès Callamard.

"Nous pensons qu'une enquête internationale doit suivre", en raison de "la nature du crime, de la victime, des gens impliqués, du lieu du crime". "Parce que nous parlons d'un crime contre un journaliste, que la violence contre les journalistes est une lutte prioritaire des Nations unies et de plusieurs de ses Etats membres", a aussi souligné l'experte.

Accord nécessaire

Selon elle, avec le consentement de la Turquie et de l'Arabie saoudite, cette enquête internationale pourrait être décidée par le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale de l'ONU, le secrétaire général de l'Organisation ou le Conseil des droits de l'homme basé à Genève.

Jamal Khashoggi a été tué le 2 octobre dans le consulat saoudien d'Istanbul. Son corps n'a pas été retrouvé.

Neuer Inhalt Horizontal Line