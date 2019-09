Déguisés et maquillés, les fans de BD ont investi un centre des congrès de Johannesburg (image symbolique).

Portant capes, masques et oreilles d'elfes en pointe, les fans de BD se sont réunis ce week-end à Johannesburg pour la deuxième édition du Comic Con Africa. Des rencontres avec des écrivains et des illustrateurs étaient aussi au programme.

Vêus comme leur super-héros préféré, les "cosplayers" se sont promenés dans un centre des congrès de Johannesburg. Ils y ont rencontré des écrivains, des illustrateurs et d'autres passionnés.

"C'est la première fois que je viens ici. J'en ai tellement entendu parler que j'ai voulu en faire l'expérience", a déclaré Nishen Deepchand sous son masque noir de Batman. "J'ai aussi fait équipe avec Tinkerbell (la fée Clochette, ndlr). C'est une histoire d'amour spéciale, mais personne n'est au courant, alors ne le dites pas à la Batgirl", plaisante-t-il.

Mkize, invité d'honneur

Parmi les invités d'honneur de cette année figure Loyiso Mkize, un artiste à l'origine du premier super-héros d'Afrique du Sud. Son histoire illustrée en trois volumes de "Kwezi" a été un succès dans le pays.

"La base de fans a grossi pour atteindre des dizaines de milliers de personnes", a-t-il dit. "C'est un exploit incroyable, surtout en Afrique du Sud, où nous pensions qu'il n'y avait pas d'industrie" de la bande dessinée.

M. Mkize fait partie d'un mouvement croissant d'illustrateurs africains qui s'efforcent d'apporter plus de diversité sur la scène mondiale de la BD.

Depuis 2013, la start-up nigériane Comic Republic a créé une série de super-héros appelés "Africa's Avengers" par les fans. Et en 2015, Roye Okupe, d'origine nigériane, a lancé la saga futuriste "E.X.O. - The Legend of Wale Williams". L'année dernière, les studios Marvel ont sorti le premier super-héros à succès avec une distribution entièrement noire.

Neuer Inhalt Horizontal Line