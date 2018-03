Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Washington - La cote de popularité du président américain Barack Obama est passée pour la première fois sous la barre symbolique des 50%, alors que les Américains s'inquiètent de la situation en Afghanistan. C'est ce que révèle un sondage diffusé mercredi aux Etats-Unis.

Les Américains sont 48% à approuver l'action du président américain contre 42% qui la désapprouvent, selon ce sondage de l'université Quinnipiac. L'adhésion à l'action du président faiblit aussi à propos de l'Afghanistan, avec seulement 38% des sondés qui soutiennent son approche du conflit. Mais une majorité continue d'estimer que c'était une "bonne chose" d'envoyer des troupes américaines en Afghanistan.

Le président doit annoncer dans les semaines qui viennent s'il accède à la recommandation du commandant américain sur le terrain, le général Stanley McChrystal, qui demanderait 40'000 soldats en plus des 68'000 déjà déployés. A ce propos, les sondés sont 47% à estimer que le président américain doit envoyer des renforts contre 42% qui y sont opposés.

Plus précisément, 37% pensent que l'objectif des troupes américaines devrait être de "construire un gouvernement démocratique stable" alors que 65% estiment que l'objet premier de la présence américaine est "d'éliminer la menace terroriste".

Le sondage Quinnipiac a été réalisé auprès d'un échantillon de 2518 Américains inscrits sur les listes électorales. Barack Obama a reconnu que dix mois de présidence l'avaient fait maigrir et lui avaient donné davantage de cheveux blancs. Il a toutefois affirmé qu'il restait en bonne santé malgré les exigences de sa charge. Le chef de la Maison Blanche a eu 48 ans en août dernier.

