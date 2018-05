Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 24 mai 2018 14:18 24. mai 2018 - 14:18

Sur le marché concurrentiel des droits sportifs, la SSR s'est assuré les droits de la Coupe de Suisse de football jusqu'en 2023-2024. Elle s'octroie aussi les droits des M21 et des dames.

La SSR et l'Association suisse de football (ASF) poursuivent leur partenariat. La RSI, RTR, la RTS et SRF continueront de couvrir la Coupe de Suisse jusqu'en 2023/24, en direct sur leurs canaux tv, radio et online. L'accord passé porte également sur les droits de transmission pour les matches de l'équipe nationale féminine et des différentes équipes de moins de 21 ans, ainsi que pour les Swiss Football Awards.

La SSR et l'ASF ont décidé de prolonger leur partenariat: pour les saisons 2018/2019 à 2023/2024, l'ASF a ainsi cédé à la SSR les droits de transmission de la Coupe de Suisse. La RSI, RTR, la RTS et SRF continueront donc de couvrir les matches, dès le premier tour principal de la Coupe, en direct et en condensé sur ses canaux tv, radio et online.La SSR produira en outre tous les matches qu'elle diffusera en direct sur ses différents vecteurs.

L'accord porte également sur les droits de transmission de la finale de la Coupe de Suisse féminine, de l'ensemble des matches des équipes nationales féminines (équipe A, moins de 19 ans et moins de 17 ans) et des équipes nationales masculines (des moins de 21 ans aux moins de 15 ans), ainsi que des Swiss Football Awards. Les parties ont convenu de ne communiquer aucun détail du contrat, annonce la SSR dans un communiqué.

La SSR a déjà acquis respectivement en avril 2012 et janvier 2017 les droits de transmission UEFA et FIFA (tv, radio, Internet/apps) pour l'ensemble des matches de l'équipe nationale A masculine jusqu'au tour final de la Coupe du monde 2022 au Qatar compris.

