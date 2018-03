Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 30 décembre 2009 14:16 30. décembre 2009 - 14:16

Berne - Corrélation de la crise économique, la consommation de courant électrique a baissé de 2% en Suisse au cours de l'année hydrologique 2008/2009. Après le record établi au cours des douze mois de 2008, l'année 2009 devrait donc connaître une baisse.

Au cours de l'année hydrologique écoulée (d'octobre 2008 à fin septembre 2009), la consommation d'électricité a atteint quelque 57,7 milliards de kilowattheures, a indiqué l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Il confirmait une information du "St. Galler Tagblatt".

Ce recul de 2% par rapport à l'année hydrologique 2007/2008 est dû à la crise économique qui a éclaté à l'automne 2008. Durant la même période, le produit intérieur brut a chuté de 1,6%. La diminution de la consommation d'électricité a été particulièrement brutale en avril 2009, baissant de 11,2% par rapport à avril 2008.

Sur la base de la légère reprise économique et des conditions météorologiques, l'OFEN estime que la consommation de courant va diminuer de 2% ou plus au cours des douze mois de 2009 par rapport à ceux de 2008. Cette année-là, les Suisses avaient battu un record en utilisant 58,7 milliards de kilowattheures.

Le recul enregistré en Suisse correspond aux évolutions enregistrées dans les autres pays européens. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, les experts estiment que la consommation globale d'électricité en Europe va se tasser en 2009.

Au cours des six premiers mois de l'année, la consommation des grands pays européens a déjà reculé de 5% par rapport à la même période en 2008. Sur l'ensemble de l'année, la baisse devrait atteindre 3,5%.

Neuer Inhalt Horizontal Line