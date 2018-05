Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

La croissance de l'économie romande redémarre, selon les prévisions des six banques cantonales, du CREA et du Forum des 100 (archives).

Après quelques difficultés, l'économie romande retrouve une croissance affirmée. Elle devrait atteindre 2,3% cette année et se maintenir à 1,9% en 2019, selon les prévisions pour le PIB romand publiées mercredi.

L'environnement conjoncturel est favorable, souligne le communiqué des six banques cantonales romandes en collaboration avec l'institut CREA et le Forum des 100. Deux raisons à cela: la remontée du cours de l'euro par rapport au franc et la bonne santé de l'économie mondiale.

Fort rebond

Depuis le début 2017, le franc a perdu environ 10% de sa valeur par rapport à la monnaie unique. Au niveau mondial, la croissance flirte avec la barre des 4%, ce qui ne s'était plus produit depuis le rebond successif à la crise de 2009, constatent les analystes.

L'an dernier, la croissance était restée "timide" en Suisse romande (0,9%), avant tout à cause d'un premier semestre "morose" dans le secteur tertiaire. En 2018 et 2019, l'horizon se dégage grâce à des impulsions dans les secteurs secondaire et tertiaire. La construction devrait toutefois montrer "une dynamique modérée".

Ces bonnes perspectives pourraient être menacées par des incertitudes et des tensions géopolitiques. Si elles se concrétisaient, la croissance de l'économie mondiale s'en ressentirait et le risque serait alors de voir s'exercer "une pression haussière sur le franc".

Transition énergétique

Concernant la transition énergétique 2050, une étude de l'EPFL montre que la Suisse romande aborde ce virage "en position favorable", avec la nécessité de réduire de 53% sa consommation d'énergie et de 72% ses émissions de CO2 par habitant. La transition devrait générer un effet net positif sur l'emploi dans le secteur de l'énergie comme pour les activités liées (transports, rénovation).

