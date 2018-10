Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 6 octobre 2018 17:48 06. octobre 2018 - 17:48

La saison du Borussia Dortmund de Lucien Favre est en passe de basculer dans l'irréel. Une semaine après la remontada de Leverkusen, le BVB a gagné un nouveau match extraordinaire.

Devant son public, le Borussia s'est imposé 4-3 devant Augsbourg pour, à la fois, consolider sa place de leader et pour porter à dix rencontres, toutes compétitions confondues, son invincibilité depuis le début de la saison. Ce succès, Lucien Favre le doit à sa bonne fortune dans le coaching. Les deux buteurs du BVB, Paco Alcacer - qui a signé un triplé - et Mario Götze, sont en effet sortis du banc.

Mené deux fois au score, le Borussia pensait avoir match gagné après le 3-2 de Götze à la 84e. Augsbourg pouvait toutefois égaliser à la 87e sur une tête de Michael Gregoritsch à la réception d'un corner. Mais, au bout du temps additionnel, Paco Alcacer inscrivait le 4-3 sur un coup franc qui abusait le gardien Andreas Luthe. Avec ce triplé, le transfuge du FC Barcelone est devenu la nouvelle idole du Signal Iduna Park. "Ce transfert est un magnifique transfert", sourit Lucien Favre.

Roman Bürki et Manuel Akanji ont également tenu un rôle déterminant dans ce succès. Le Bernois a réalisé à nouveau des prouesses dans sa cage alors que le Zurichois a pu le plus souvent compenser les manquements de ses partenaires. Il s'affirme d'ores et déjà comme le patron de la défense.

"Ce fut un match fantastique pour le public et pour nous au final, souligne Lucien Favre. A un moment donné, tout était vraiment possible pour les deux équipes avec les occasions qui se sont multipliées. Mais notre volonté de toujours chercher à jouer a payé. Il ne faut toutefois pas occulter une réalité: nous devons encore corriger bien des choses, surtout sur le plan défensif."

