Les Verts se sont envolés dimanche, mais pour la première fois depuis 1995, la participation aux élections fédérales est en baisse, passant de 48,5% en 2015 à 45,1%. La barre des 50% s'éloigne à nouveau.

Ce qui est nouveau par rapport à 2015, c'est que "l'UDC a perdu", a rappelé le politologue Werner Seitz à Keystone-ATS lundi. Cela montre que les électeurs habituels de ce parti se sont peu mobilisés." La vague verte n'aura pas suffi à combler cette désaffection des urnes.

Cette poussée verte pourrait s'installer pour un moment, selon Werner Seitz. Les Verts ont reculé lors des dernières élections fédérales en 2011 et en 2015, mais le changement est intervenu dans les cantons dès 2017, d'abord à Genève.

"Quand le débat vert a enflé au niveau international, les Verts avaient déjà commencé à croître en Suisse. La mobilisation internationale n'a fait qu'accélérer cette tendance ici", selon le politologue. Dimanche, la croissance écologiste a quitté le Suisse romande pour rejoindre la Suisse alémanique: Zurich par exemple compte désormais 5 élus verts contre 2 précédemment.

Nouveaux électeurs: 19% pour les Verts

Les jeunes, les femmes, des personnes qui ne votent pas habituellement et des anciens électeurs du PS ont joué un rôle dans cette poussée verte.

Selon un sondage Tamedia publié lundi, les Verts ont été en mesure de mobiliser 19% de nouveaux électeurs tandis que 20% des électeurs qui ont glissé un bulletin vert dans l'urne cette année avaient voté PS il y a quatre ans. Des Vert'libéraux ont fait de même: 14% d'entre eux ont choisi les Verts cette année.

Les jeunes de moins de 34 ans représentent la tranche la plus forte dans l'électorat vert. Près de 17% des électeurs de 18 à 34 ont voté pour les Verts, suivi de 14% des 35-49 ans, 13% des 50-64 ans et 9% des plus de 65 ans.

Les femmes sont aussi plus sensibles aux questions climatiques. Près de 16% de toutes les électrices ont opté pour le parti écologique contre 10% des électeurs.

Le flop des réseaux sociaux

Le recours aux réseaux sociaux pendant la campagne au détriment de la publicité dans les journaux ne semble pas avoir attiré le chaland. Les chiffres du sondage Tamedia viennent le confirmer, 28% des électeurs se sont d'abord informés en lisant la presse écrite contre 4% sur les médias sociaux comme Facebook ou Twitter.

Il faut remonter à 2013 pour retrouver une participation aussi basse avec 45,2%. C'est en 1979 que la participation avait glissé sous la barre des 50% pour la première fois pour atteindre un creux en 1995 (42,2%) avant de remonter régulièrement jusqu'à cette année.

