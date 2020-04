Quand reprendront la Super League et la Challenge League? Même la Swiss Football League (SFL) ne le sait pas, puisque le Conseil fédéral n'a pas intégré le sport à son calendrier de déconfinement.

En revanche, un dossier avance: les clubs ont jusqu'à jeudi pour voter sur la nouvelle formule.

D'après les informations recueillies par Keystone-ATS, Claudius Schäfer, CEO de la SFL, a fait savoir aux clubs qu'il était pour l'heure impossible de se prononcer sur un éventuel calendrier de reprise. Les 20 clubs des deux premières divisions ont participé à une visioconférence lundi. Lors de celle-ci, il a été expliqué que l'absence de mention du sport par le Conseil fédéral la semaine dernière avait amené les différents acteurs concernés à travailler ensemble.

Dans un courrier électronique envoyé aux clubs avant le week-end, le patron de la Ligue mentionne ainsi que l'instance travaille en collaboration avec l'Office fédéral du sport, l'Office fédéral de la santé publique, Swiss Olympic et la Ligue de hockey sur glace dans l'élaboration d'un concept de reprise du sport. Ce dernier doit être soumis au Conseil fédéral le 13 mai prochain. Dès approbation, le sport professionnel pourrait imaginer un retour à l'entraînement.

Reste que la SFL se veut proactive, puisqu'elle a élaboré son propre concept qu'elle divulguera mercredi. Les modalités de reprise sont également étudiées, sans qu'elles aient pour autant filtré. On imagine ainsi volontiers un retour à la compétition à la mi-juin, pour terminer à la fin du mois de juillet, voire plus tard si besoin.

A noter qu'une prise de position de l'UEFA sur le calendrier européen de fin de saison est également attendue pour jeudi, après que son Comité exécutif se sera réuni. Une approche supposée par différents médias européens verrait les phases finales des Coupes d'Europe se tenir tout au long du mois d'août.

La nouvelle formule soumise au vote

Autre sujet chaud du côté de la SFL: la formule de la Super League dès la saison 2021-22. Les vingt clubs ont jusqu'à jeudi pour se positionner par écrit sur l'une des deux propositions qui leur sont soumises: le statu quo, avec une première division à dix clubs, et une version à douze clubs, suivant le modèle écossais (trois tours, puis une deuxième phase séparant les six premiers et les six derniers). Ce vote formel ne concerne que la Super League, la Challenge League restant à dix équipes.

Pour que son acceptation soit entérinée, il est nécessaire d'obtenir une majorité qualifiée de quatorze voix sur vingt (avant une impérative approbation par les autres sections de l'ASF, soit la Première Ligue et la Ligue Amateur). Le suspense reste de mise, sachant que plusieurs gros clubs (Young Boys, Bâle...) semblent favorables au maintien de la formule actuelle. Côté romand, la tendance va vers l'élargissement. Par ailleurs, en cas d'une majorité très confortable, plusieurs clubs, parmi lesquels le Lausanne-Sport ou Grasshopper, souhaiteraient faire pression pour "forcer" le passage à douze dès la prochaine saison 2020-21.

Le résultat de ce vote sera communiqué vendredi. Il porte un caractère décisif pour l'avenir de la Super League. Il doit servir de base pour la renégociation des contrats de droits TV et marketing. Le partenariat actuel court jusqu'à la fin de la saison 2020-21 et son montant s'élève à près de 40 millions de francs par saison.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram