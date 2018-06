Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 10 juin 2018 19:58 10. juin 2018 - 19:58

Susanne Ruoff a démissionné de son poste de directrice de La Poste vendredi avec effet immédiat, a annoncé dimanche soir une agence de communication mandatée par Mme Ruoff. Cette dernière assume la responsabilité globale des irrégularités chez CarPostal.

Après avoir examiné les rapports d'enquête, Mme Ruoff a dû constater qu'il y avait eu des indications que la façon dont CarPostal avait procédé à des inscriptions comptables était illégale au cours de la période sous enquête entre 2007 et 2015, peut-on lire dans le communiqué.

Ce dernier relève que Mme Ruoff "tient à préciser qu'elle ne savait rien des inscriptions fictives qui avaient été faites pendant de nombreuses années". Cependant, en tant que directrice et après discussion avec le conseil d'administration, elle "veut assumer la responsabilité globale".

"Je voudrais m'excuser personnellement pour les incidents et les troubles à CarPostal", déclare-t-elle, citée dans le communiqué. Elle espère que son départ permettra à la Poste de "poursuivre sans encombre les transformations nécessaires".

De son côté, la Poste indique avoir pris acte de la démission de Mme Ruoff. Le géant jaune précise que "l'enquête est achevée et les rapports sont disponibles". Et d'ajouter que "le Conseil d'administration a pris ses décisions". Ce dernier les communiquera lundi et mettra également les rapports à disposition du public.

Bénéfices dans un domaine subventionné

Dans le cadre d'une révision, l'Office fédéral des transports a découvert l'an dernier que CarPostal avait réalisé des bénéfices dans un domaine subventionné. Il a mis au jour des transferts illégaux, entre 2007 et 2015, de coûts et de produits du transport régional indemnisé vers d'autres secteurs.

La filiale de La Poste s'est vu allouer des indemnités trop élevées, pour un total 78,3 millions de francs. L'entreprise assure qu'elle remboursera à la Confédération et aux cantons l'intégralité de ce montant.

Neuer Inhalt Horizontal Line