La cheffe du gouvernement de Hong Kong Carrie Lam a condamné mardi "l'usage extrême de la violence" par les manifestants anti-Pékin. Après avoir forcé un barrage de police, ceux-ci ont occupé et saccagé pendant plusieurs heures le parlement du territoire.

La crise qui secoue Hong Kong depuis trois semaines a franchi un nouveau palier avec ces événements survenus lundi, jour anniversaire de la rétrocession de l'île à la Chine en 1997. Dans la nuit de lundi à mardi, la police antiémeute a finalement repris le contrôle du parlement local. Les contestataires, qui avaient mis six heures à entrer dans l'hémicycle, avaient déjà pris la fuite, laissant derrière eux graffitis, banderoles et déprédations.

Lors d'une conférence de presse avant l'aube de mardi, Carrie Lam, qui dirige l'exécutif de Hong Kong et bat des records d'impopularité, a condamné l'invasion "extrêmement violente" du parlement. Evoquant des événements "bouleversants et choquants", elle a dit espérer que la société "revienne à la normale aussi vite que possible". Pour le chef de la police Stephen Lo, qui se tenait près de Mme Lam, "les actes violents des manifestants ont dépassé de loin la limite de l'expression pacifique de revendications".

Démission de Carrie Lam exigée

La contestation, jusque-là largement pacifique, a éclaté en réaction à un projet de loi du gouvernement visant à autoriser les extraditions en Chine continentale. Le texte, désormais suspendu mais pas enterré, a précipité des foules immenses dans les rues, jusqu'à deux millions le 16 juin selon les organisateurs, sur une population totale de 7 millions d'habitants.

Les manifestants, qui appellent à la fin des violences policières, exigent désormais aussi la démission de la cheffe du gouvernement Carrie Lam ainsi que la fin des poursuites contre les protestataires arrêtés ces dernières semaines.

A chaque anniversaire du retour de Hong Kong dans le giron chinois, les démocrates organisent une manifestation pour mettre en avant leurs exigences, dont l'élection du chef de l'exécutif au suffrage universel. Lundi après-midi, un vaste cortège de dizaines de milliers de manifestants s'était déployé dans le centre-ville. En 2014, l'élan pour la démocratie avait donné lieu à un vaste mouvement d'occupation, la "révolte des parapluies". Mais sans arracher la moindre concession à Pékin.

Soutien britannique

Le chef de la diplomatie britannique, Jeremy Hunt a exprimé lundi le "soutien indéfectible" de son pays "à Hong Kong et à ses libertés en ce jour anniversaire" de la rétrocession du territoire à la Chine.

Les manifestants de Hong Kong "sont en quête de démocratie", a déclaré le président américain Donald Trump. "Malheureusement, certains gouvernements ne veulent pas de la démocratie", a-t-il dit. Le département d'Etat américain a appelé "l'ensemble des parties à s'abstenir de toute violence".

Aux termes de l'accord de rétrocession, l'île bénéficie de libertés inconnues dans le reste de la Chine communiste, en théorie jusqu'en 2047, en vertu du principe "un pays, deux systèmes". Mais les Hongkongais s'inquiètent d'une érosion de leurs libertés par Pékin. Le mouvement de protestation s'est élargi à une dénonciation généralisée de l'action d'un gouvernement auquel ils ne font plus confiance.

