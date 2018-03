Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

La doyenne officielle des Français et des Européens est morte vendredi, a annoncé la maison de retraite de Pontchâteau (Loire-Atlantique) où elle vivait. Son décès intervient six jours après qu'elle a fêté ses 114 ans.

Marie-Thérèse Bardet était "fatiguée" depuis cet anniversaire célébré en présence de sa famille, d'élus locaux et de journalistes, a dit une employée de la résidence "La Châtaigneraie".

Cette "super-centenaire", qui ne se déplaçait qu'en fauteuil roulant, n'avait plus l'usage de la parole, mais s'exprimait beaucoup par le toucher, selon la direction de cet établissement où elle logeait depuis vingt ans.

Cinq générations

Veuve depuis 1951, cette mère de deux enfants de 88 et 90 ans - toujours en vie - était l'aïeule de sept petits-enfants, seize arrière-petits-enfants et six arrière-arrière-petits-enfants.

A la veille de son anniversaire, elle était la sixième personne la plus âgée du monde, selon la liste des "supercentenaires" validée à l'échelle mondiale par le Gerontology Research Group, qui répertorie les actes de naissance des personnes âgées de plus de 110 ans.

Devant Marie-Thérèse Bardet, dans la liste de 71 "supercentenaires" mise à jour le 27 mai par le GRG, deux Américaines et une Japonaise sont âgées de 115 ans et deux Japonaises sont âgées de 114 ans.

Loin de Jeanne Calment

La doyenne connue du monde est Besse Cooper, une américaine de 115 ans née le 26 août 1896. Elle est encore loin du record établi par la Française Jeanne Calment, décédée en 1997 à l'âge de 122 ans et 164 jours.

Il n'existe pas d'organisme officiel international permettant de déterminer scientifiquement qui est le doyen du monde, compte tenu des variations de législations sur les actes de naissance.

Ainsi leur liste comprend des citoyens de pays américains, du Japon, d'Australie et de pays européens, mais aucun Chinois, ou personnes vivant en Russie ou dans les pays de l'Est, pas plus que de ressortissants d'Afrique.

