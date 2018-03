Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 23 juin 2013 20:17 23. juin 2013 - 20:17

La 22e édition de la Fête de la musique a remporté un vif succès à Genève. Près de 250'000 personnes sont venues écouter quelque 7000 musiciens se produisant lors de 500 concerts.

Les organisateurs ont tiré dimanche un bilan très positif. La Fête a bénéficié d'une météo clémente et les concerts à l’intérieur comme à l’extérieur ont trouvé leur public.

Une mobilisation de toutes les équipes de la Ville de Genève pour effacer les traces de la tempête de jeudi a été nécessaire, afin de permettre le déroulement de la Fête dès vendredi dans de bonnes conditions. Pour la deuxième fois, la manifestation a eu lieu sur les deux rives, avec une navette spéciale pour faciliter les déplacements.

Près de 20'000 anciens disques vinyles des bibliothèques municipales ont trouvé preneur. Leur vente pour 2 francs pièce permettra de financer le déménagement des doubles à la Fondation Guex-Jorris à Martigny en vue du projet de Musée suisse du son, a expliqué le coordinateur de la Fête Laurent Marty.

Interactivité

L’interactivité a été appréciée du public. Le projet "Sentinelles" - un instrument géant de cinq mètres de haut recouvert de zones tactiles - a accueilli plus de deux mille personnes, tout comme le karaoké et la participation des amateurs au choeur du Grand-Théâtre.

Les propositions transdisciplinaires, de plus en plus nombreuses dans le cadre de la manifestation, ont eu également du succès. Cette pratique culturelle se développe: elle répond à l’attente et à la mixité des publics de la Fête. La cour des Casemates a permis de valoriser la danse, dont la scène a été très fréquentée.

La richesse du programme de la Fête de la musique fidélise chaque année à Genève une majorité de citoyens genevois, mais attire aussi un plus large public, venu de Lausanne, de Zurich ou encore de Paris, a indiqué Laurent Marty.

Neuer Inhalt Horizontal Line