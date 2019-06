La Fête de la musique a à nouveau résonné avec succès à Genève malgré une météo changeante. "Un public toujours plus nombreux" a assisté pendant trois jours aux 529 concerts et animations, a dit dimanche le Département de la culture et du sport de la Ville de Genève.

Cette 28e édition s'est étalée sur 32 sites, en augmentation par rapport à 2018. La manifestation attire chaque année au moins 200'000 personnes, selon des estimations larges, mais il est impossible de chiffrer précisément l'affluence avec le nombre de concerts.

Quelque 5000 musiciens et artistes ont à nouveau participé à une fête que la Ville de Genève revendique comme une valorisation culturelle et citoyenne. De nombreux styles musicaux ont alimenté les trois jours avec plusieurs rencontres comme à la cour du Musée d'art et d'histoire (MAH) avec le Cabinet Barrocco-Jazz ou entre l'Ensemble Contrechamps, l'Ensemble Valéik et Farafina.

L'Orchestre des Nations a de son côté alimenté l'offre classique. Le public a pu aussi danser au son de la fanfare O.U.M.P.H. et assister à des animations poétiques. Les ateliers participatifs pour les jeunes et les projets de médiation musicale ont rencontré un grand succès.

Une indication qui ancre la manifestation pour l'ensemble de la population. La prochaine édition aura lieu du 19 au 21 juin 2020.

