Ce contenu a été publié le 21 septembre 2018 12:23 21. septembre 2018 - 12:23

Sur un stand multimédia de 500 m2, la Fête des vignerons présentera notamment sa tradition ainsi que son arène et son espace scénique (archives).

La Fête des vignerons 2019 sera l'hôte d'honneur de la 76e OLMA, à St-Gall, du 11 au 21 octobre. Elle se présentera durant dix jours dans un espace de 500 mètres carrés et participera au traditionnel cortège à travers le centre-ville, le samedi 13 octobre.

D'habitude, la plus grande foire suisse de l'agriculture invite un canton à se présenter. Pour son édition 2018, l'OLMA fait une exception en conviant la Fête des vignerons.

"Quel honneur!", s'est réjoui l'abbé-président de la Confrérie des vignerons François Margot dans un message écrit, présenté vendredi à St-Gall par les organisateurs à l'occasion de la présentation du programme aux médias. "L'idée de rapprocher la région lémanique des rives du lac de Constance nous plaît beaucoup", ajoute-t-il.

L'évènement culte organisé une fois par génération à Vevey (VD) se fera connaître à St-Gall à travers des bornes informatives, des films diffusés sur des tablettes électroniques, des documentations sur écran géant, des visites virtuelles, des jeux et des concours.

La 12e Fête des vignerons aura lieu l'été prochain, du 18 juillet au 11 août. Le second hôte d'honneur de l'OLMA sera le vin st-gallois. Les autres moments forts seront un "village du cannabis" et des expositions sur la diversité des céréales ainsi que sur la chasse et la biodiversité. La foire a attiré 365'000 visiteurs l'an dernier.

