Ce contenu a été publié le 25 juillet 2010 17:12 25. juillet 2010 - 17:12

Londres - Des centaines de photos d'archives de la famille royale anglaise ont été mises en ligne sur le site de partage de photos Flickr, confirmant le goût de Buckingham Palace pour les nouvelles technologies. Les images présentées remontent jusqu'à la reine Vitoria.

Plus de six cents images sont diffusées, notamment de la reine Elizabeth II, de son fils le prince de Galles et de ses petits-fils les princes William et Harry, a précisé Buckingham Palace, résidence officielle de la reine à Londres.

Les services royaux font déjà un grand usage des nouvelles technologies, dont la reine est considérée comme une adepte, malgré ses 84 ans.

Le site internet royal www.royal.gov.uk a bénéficié d'une profonde mise à jour l'an dernier, date à laquelle la souveraine est apparue sur le site de microblogging Twitter. La reine dipose également de sa propre chaîne sur le site de partage de vidéos YouTube, baptisée "Royal Channel".

La page dédiée sur Flickr (www.flickr.com/britishmonarchy) réserve des surprises parfois émouvantes, comme des photos de la princesse Diana, ancienne épouse du prince Charles, décédée dans un accident de voiture à Paris en 1997. On peut également y voir la reine bébé ou, plus tard, en uniforme lors de la Deuxième Guerre mondiale.

