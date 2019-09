La France a bénéficié d'une erreur d'arbitrage dans les dernières secondes de sa victoire décisive contre la Lituanie 78-75, samedi à Nankin en Coupe du monde.

La FIBA l'a reconnu, annonçant que les arbitres de ce match n'officieront plus dans cette compétition.

Alors qu'il restait 30 secondes à jouer et que la France menait d'un point (76-75), le pivot Rudy Gobert a "nettoyé" le cercle sur le second lancer-franc de Jonas Valanciunas. Mais la star du Jazz a touché l'arceau en même temps que le ballon, ce qui est interdit.

Sur l'action qui a suivi, Nando De Colo a marqué le dernier panier de la victoire, et les Français se sont qualifiés pour les quarts de finale. Les Lituaniens, qui avaient déjà perdu de justesse contre l'Australie (87-82), sont éliminés.

La FIBA, s'appuyant sur les images vidéo, a admis dans un communiqué que les arbitres auraient dû siffler une "interférence et accorder un point à la Lituanie", qui aurait donc égalisé. Le score du match n'a pas été remis en cause malgré une réclamation balte. Mais les trois arbitres, l'Espagnol Antonio Conde, le Vénézuélien Daniel Garcia Nieves et l'Argentin Leandro Lezcano, n'officieront plus jusqu'à la fin du Mondial, a ajouté la FIBA...

