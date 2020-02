Tout un canton a célébré dans la nuit de dimanche à lundi la victoire du HC Ajoie face à Davos lors de la finale de la Coupe de Suisse. Joueurs (ici le capitaine Jordane Hauert) et les supporters ont partagé ce moment historique à Porrentruy.

La fête a duré toute la nuit à Porrentruy (JU) après la victoire dimanche à Lausanne du HC Ajoie en finale de coupe suisse de hockey sur glace face à Davos. Le canton avait accordé une autorisation extraordinaire de nuit libre dans le chef-lieu ajoulot.

Les Jurassiens ont célébré bruyamment dans la nuit de dimanche à lundi leur titre décroché à Lausanne. A Porrentruy, de nombreux supporters ont défilé dans les rues en voiture à grands coups de klaxon et en agitant des drapeaux jurassiens. Il n'y a eu aucun incident, a indiqué lundi la police cantonale jurassienne.

Des centaines de supporters ont accueilli lundi vers 01h00 avec des fumigènes et des chants le car des joueurs ajoulots, comme le montre une vidéo sur la page Facebook du Hockey-Club Ajoie. La fête s'est poursuivie sous une tente dressée pour l'occasion à côté de la patinoire avant de se terminer à l'aube dans une discothèque.

Ce match a suscité un engouement hors du commun dans le canton. Entre 7000 et 8000 personnes avaient fait le déplacement à Lausanne, soit 10% de la population jurassienne ou l'équivalent de toute la Ville de Porrentruy. Le Quotidien jurassien consacrait dans son édition de lundi huit pages à l'événement. Samedi, il avait déjà publié un cahier spécial.

Présent au complet à la Vaudoise Aréna, le Gouvernement jurassien estime que les joueurs du HC Ajoie et les 7000 Jurassiens ont, par leur ferveur et leur attitude sportive, contribué au rayonnement du canton dans toute la Suisse, "et cela au-delà du monde du hockey". Une réception est prévue afin de féliciter officiellement le club.

Nouvelle patinoire

Construit en 1973, le mythique stade de glace du Voyeboeuf est actuellement en chantier. Il ne pouvait donc pas accueillir une telle compétition pour des raisons de sécurité et en raison d'une capacité insuffisante. La première surface de glace devrait être mise à disposition des usagers en octobre 2020.

La mise en service de la seconde surface de glace, qui n'existe pas actuellement, interviendra ultérieurement. Le coût total pour la réalisation de ce projet s'élève à 29,5 millions de francs. Pour les autorités communales et cantonales, cette infrastructure constitue un outil de valorisation de la région et du canton.

