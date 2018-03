Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 11 février 2018 16:44 11. février 2018 - 16:44

A Evolène (VS), les "empaillés" représentant les esprits des ancêtres ont comme de coutume pris possession du village dès la fin de la messe.

Masques, charivari, guggenmusik, les carnavals ont pris possession de nombreuses régions de Suisse ce week-end. A Bellinzone, à Coire ou encore en Valais, cortèges et concerts cacophoniques ont attiré des dizaines de milliers de personnes.

A Bellinzone, le grand cortège dominical du 155e Rabadan (terme lombard signifiant charivari) a réuni une cinquantaine de formations, chars et groupes de guggenmusik, le tout sous un soleil radieux. Comme à l'accoutumée, les moqueries s'en prenaient à diverses personnalités politiques, économique ou sportives.

Samedi, pas moins de 500 portions de papet vaudois ont été servies à Bellinzone par la brigade de cuisine des Brandons de Moudon (VD). Les Broyards étaient invités dans le chef-lieu tessinois pour célébrer le 10e anniversaire du jumelage des deux manifestations.

Le carnaval de Bellinzone s'est ouvert jeudi soir avec la traditionnelle remise des clés de la ville par le maire Mario Branda au roi Rabadan. Il se poursuit jusqu'à mardi. Lors du Rabadan, le public également masqué ne se différencie pas vraiment des groupes du carnaval, une spécificité de la fête bellinzonaise.

A Coire, ce sont 19'000 personnes qui ont assisté au cortège de carnaval samedi par des températures voisines de 0 degré. Les 45 formations participantes se sont ensuite rassemblées sur la Kornplatz pour un concert géant.

Empaillés en Valais

Le Valais s'est lancé dans le carnaval vendredi. Le clou des festivités du chef-lieu valaisan était le grand cortège Carrousel du samedi. Une trentaine de formations y ont participé, soit quelque 800 personnes. Sion espère accueillir 60'000 personnes environ jusqu'à mardi.

Chars et fanfares ont défilé à Monthey (VS) lors du fameux grand cortège. Après quoi les spectateurs se sont rendus sur la place centrale pour la mythique et gigantesque bataille de quelque 600 kilos de confettis.

A Evolène, les empaillés et les peluches ont hanté la vallée comme chaque année. Dans le Haut-Valais, les "Tschäggättä" - monstres aux masques menaçants, vêtus de peaux de mouton ou de chèvre avec une cloche de vache à la ceinture - ont surgi là où on ne les attendait pas.

A Lucerne, autre bastion du carnaval, un intermezzo fou a rythmé le dimanche. A la Hofkirche, l'orgue de l'église et la guggenmusik Chottlebotzer ont joué côte à côte. Plusieurs cortèges étaient au programme dans les communes.

Pas d'incident notable

Ces manifestations se sont déroulées sans incident notable. On ne signalait dimanche que deux blessés dans des bagarres, l'un à Appenzell, le second Rheinfelden (AG).

Le carnaval a débuté jeudi matin dans de nombreuses villes catholiques de Suisse. Les cantons protestants suivent traditionnellement plus tard.

Neuer Inhalt Horizontal Line