Ce contenu a été publié le 12 juin 2018 15:00 12. juin 2018 - 15:00

Au 15 avril, les places d'apprentissage dans l'agriculture et la sylviculture étaient déjà presque toutes prises (archives).

Les jeunes Suisses s'intéressent en majorité à suivre une formation professionnelle à la fin de leur scolarité obligatoire. Près d'un tiers veulent faire une maturité, selon des données collectées pour la première fois sur les choix des jeunes en matière de formation.

A la demande du du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), l'Institut gfs.bern a collecté des données sur les décisions en matière de formation après la scolarité obligatoire pour réaliser un "baromètre des transitions". A la date 15 avril, près de 84'000 jeunes de 14 à 16 se trouvaient face au choix d'une voie de formation, précise mardi le SEFRI dans un communiqué.

Parmi ces jeunes, 59% d'entre eux savaient déjà quelle voie ils allaient suivre suite à leur scolarité obligatoire ou avaient déjà reçu une réponse positive pour leur future formation. Après extrapolation des résultats, le SEFRI estime que 45'000 jeunes (53%) s’intéressaient à une formation professionnelle initiale, 26'500 (31%) à une école de maturité et 14'000 (16%) à une offre transitoire ou à une autre solution intermédiaire.

Plus de 90'000 places d'apprentissage

Les données collectées par le SEFRI dressent également un état des lieux des places d'apprentissage en Suisse. Au 15 avril, les entreprises proposaient environ 91'500 places pour les apprentis, dont 70% avaient déjà été attribuées.

Les places d'apprentissage dans l'agriculture, les services financiers et assurances, la santé et les activités sociales étaient déjà presque toutes prises. Au contraire, il restait des places, dans la vente, l'éducation, la communication et la construction.

Le baromètre des transitions, qui remplace le baromètre des places d'apprentissage, paraîtra deux fois par année. Les jours de référence sont fixés au 15 avril et au 31 août, précise le SEFRI. Pour ce premier relevé, 3075 jeunes de 14 à 16 ans ont été interrogés par écrit et 4048 entreprises ont participé à l’enquête.

