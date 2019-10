Doublé français lors du géant de Sölden. Alexis Pinturault a devancé de 0''54 Mathieu Faivre et de 0''63 le Slovène Zan Kranjec, alors que le meilleur Suisse, Gino Caviezel, finit 9e.

A la question de savoir qui allait reprendre le sceptre abandonné par le retraité Marcel Hirscher, Alexis Pinturault a livré la première réponse. Précis, le skieur de Courchevel a envoyé un premier signal fort à la concurrence.

Libéré de la présence du maître autrichien, on imaginait bien Henrik Kristoffersen tout en haut. Mais le Norvégien, champion du monde de la discipline et au bénéfice du dossard numéro un, n'a pas su combler les attentes et a bouclé cette course d'ouverture au 18e rang.

Dans le camp suisse, c'est un peu la moue qui prédomine. Alors oui, Gino Caviezel, 9e, est entré pour la cinquième fois de sa carrière dans le top 10 en géant (il compte aussi 3 top 10 dans le géant parallèle d'Alta Badia). Mais les deux meilleures chances helvétiques ont failli lors de leur second passage sur le glacier du Rettenbach. Marco Odermatt et Loïc Meillard, les deux pépites de Swiss-Ski, n'ont pas su gérer la pression.

3e à l'issue du tracé initial, Marco Odermatt n'a pu rééditer ses exploits de la saison dernière à Kranjska Gora (3e) et Soldeu (2e). Coupable d'une grosse faute dans le mur, le talent nidwaldien a fini au 13e rang. Une piqûre de rappel pour un garçon promis à un avenir radieux quoi qu'il arrive.

9e de la première manche, Loïc Meillard est lui aussi parti à la faute dans le mur sur le deuxième parcours, mais il n'a pas pu terminer. Thomas Tumler, Justin Murisier - de retour après une année blanche - et Cedric Noger ont fini en grappe aux 22e, 23e et 24e rangs.

De retour en Coupe du monde après une année blanche, le Valaisan s'est plutôt bien débrouillé compte tenu de ses douleurs au genou.

